Doppelfunktion für den tschechischen Premier Andrej Babiš: Er vertritt nicht nur sein Land, sondern auch die polnischen Nachbarn. Kommissionschefin Ursula von der Leyen weist ihm den Weg. Foto: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Überschattet von einer dramatischen Verschärfung der Corona-Situation in vielen Mitgliedsstaaten haben die Staats- und Regierungschefs der EU Donnerstagnachmittag in Brüssel ihre Beratungen aufgenommen. Laut einem Sprecher des Ständigen Ratspräsidenten Charles Michel laufe der zweitägige Gipfel unter den strengsten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen ab, die es je gegeben hat.

Ins Ratsgebäude dürfen neben den Chefs, der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Parlamentschef David Sassoli nur eine Handvoll engster Mitarbeiter. Journalisten sind ausgeschlossen.

Die Nervosität, dass es im höchsten EU-Gremium zu einer Infektion und einem Cluster kommen könnte, war groß. Aus gutem Grund. Nicht nur im Gastgeberland Belgien sind die Infektionszahlen seit Tagen regelrecht explodiert (siehe unten). Mehr als 8.000 Neuinfektionen, davon überdurchschnittlich viele in der EU-Hauptstadt, wurden verzeichnet. Auch die Zahlen von Hospitalisierungen und Covid-19-Kranken auf Intensivstationen steigen mit Zeitverzögerung stark.

Mehrere Quarantänefälle

In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron Mittwochabend nächtliche Ausgangssperren verhängt. Aber auch beim Gipfel selbst war die Eskalation direkt zu sehen. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki kam nicht und ließ sich durch den tschechischen Premier Andrej Babiš vertreten, weil er sich in Warschau in Quarantäne begeben musste. Und Sassoli gab bekannt, dass die Straßburger Parlamentssitzung nächste Woche nur virtuell stattfindet, weil Reisen sowohl in Belgien wie auch in Frankreich wegen einer "besorgniserregenden Situation" nicht zu empfehlen seien. Der Chef der größten Fraktion, der Christdemokraten (EVP), Manfred Weber, steht auch unter Quarantäne.

Weil es auch im derzeitigen EU-Vorsitzland Deutschland nach Aussage von Kanzlerin Angela Merkel da und dort bereits zu einem exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen kommt, drängten gleich mehrere Regierungschefs darauf, die Tagesordnung umzuwerfen und gleich über die Corona-Probleme und die Notwendigkeit der Verbesserung des gemeinschaftlichen Krisenmanagements zu beraten.

Doch nicht der Brexit heute ...

Michel wollte am ersten Tag nur über die stockenden Brexit-Verhandlungen und das Klimaprogramm reden. Der Gipfel wird das von der Kommission vorgeschlagene neue Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bereits 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert des Jahres 1990 zu reduzieren, diskutieren.

Kanzler Sebastian Kurz erwartete, dass Corona schon früher (beim Arbeitsessen am Abend, nicht erst am Freitag neben den Beziehungen zu Afrika) zur Sprache kommt. Merkel drängt darauf, dass die Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Krise auch auf EU-Ebene vorangetrieben werden. Laut Diplomaten war davon auszugehen, dass der Gipfel ihr den Auftrag gibt, rasch neue Vorschläge zur besseren Abstimmung der EU-Staaten vorzulegen. Insbesondere die Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften werden zum ernsten Problem für Binnenmarkt und Wirtschaft.

Beim ersten Hauptthema, dem Stand der Verhandlungen über ein Handelsabkommen der Union mit Großbritannien, wollen die 27 Regierungschefs mit Premier Boris Johnson weiterverhandeln. Dieser hatte damit gedroht, dass es am 15. Oktober zum Abbruch der Gespräche, nach dem Auslaufen der Übergangsfrist Ende des Jahres zu einem harten Schnitt in den Beziehungen kommen werde.

... und dennoch kein Ende

Bei einem Telefonat mit von der Leyen und Michel Mittwochabend klang das aber schon wieder anders. Johnson wolle sich nun erst einmal ansehen, was der EU-Gipfel beschließe, hieß es. Das stand bereits vor der Sitzung fest. Die Gemeinschaft räumt eine weitere Frist ein. Es wäre denkbar, einen Abschluss erst Mitte November zu machen, sodass ein geregelter Übergang ohne neue Zölle oder Mengenzugangsbeschränkungen für Waren mit Jahreswechsel automatisch einträte, sagte der für den Brexit Zuständige im Parlamentsausschuss, der Deutsche David McAllister (EVP).

Man rechnet bereits damit, dass es bei einem EU-Sondergipfel Mitte November in Berlin, der als EU-China-Gipfel angesetzt ist, zu einem Sondertreffen mit Johnson kommt. Die umstrittensten Fragen sind Fischereirechte für Franzosen in britischen Gewässern und die Fragen der Gerichtszuständigkeit bei rechtlichen Streitigkeiten. (Thomas Mayer, 15.10.2020)