Zum Gast

Friedrich von Borries ist Architekt und Professor für Designtheorie an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg und beschäftigt sich mit der Gestaltung der Gesellschaft in Zeiten wachsender Ungleichheit. 2019 ist sein Buch "Stadt der Zukunft – Wege in die Globalopolis" erschienen.

"Edition Zukunft" ist der STANDARD-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Redaktion: Fabian Sommavilla, Jakob Pallinger, Philip Pramer | Produktion: Philip Pramer | Schnitt: Philip Pramer | Musik: Tristan Linton / polkadot | Logo: Wolfram Leitner