509.000 Leserinnen und Leser greifen täglich zum STANDARD, Serienreif-Podcast zu "The Haunting of Bly Manor", "Dexter" kehrt zurück und Beschwerden wegen Burger King-Sujet "Eat This, Greta!"

Michaela Coel schrieb, inszenierte und spielt die Hauptrolle in "I May Destroy You". Foto: HBO, Sky

Hier kommen die Mediennews vom Donnerstag:

Media-Analyse: 509.000 Leserinnen und Leser greifen täglich zum STANDARD – Die Media-Analyse für 2019/2020 bescheinigt dem STANDARD 6,8 Prozent Reichweite

Serienpremiere: HBO-Serie "I May Destroy You" auf Sky: Ab wann ist es Missbrauch? – Die britische Autorin und Regisseurin Michaela Coel verarbeitet in der Serie das Trauma ihrer Vergewaltigung – ab Montag auf Sky

Donnerstagabend: 5G, Chip bei Impfung, Überwachungsstaat, Lügenpresse – ORF-"Schauplatz" über Corona und Verschwörungstheoretiker – Reporterin Nora Zoglauer war auf Anti-Corona-Demos unterwegs und sprach mit den Teilnehmern über Ängste und Verschwörungsmythen – Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2

Serienreif-Podcast: Fade Geister? Warum "The Haunting of Bly Manor" enttäuscht – Nanny Dani sieht sich an ihrem neuen Arbeitsplatz gefordert: Die Kinder sind komisch und im Hause spukts. Darüber müssen wir unbedingt reden!

Fleischloser Burger: "Drohung" und "sexistisch": Burger-King-Sujet "Eat this, Greta!" mit tätowiertem Mann sorgt für Beschwerden – Der Werberat sieht keinen Grund zum Einschreiten, Werberäte kritisieren aber, dass das Sujet "aggressiven Eindruck" hinterlasse – Burger King ließ Model unterschreiben

Showtime-Serie: Zehn neue Folgen: TV-Serienmörder "Dexter" kehrt zurück – Michael C. Hall spielte bis 2013 den Blutspritzer-Spezialisten Dexter Morgan, der zum Rächer mutierte. Als Sendetermin ist Herbst 2021 avisiert

Forum+: Mitdiskutieren bei "Talk im Hangar": Hoffnungsträger Impfstoff – Rettung oder Risiko? –Heute Abend ab 21.10 auf Servus TV

Switchlist: Albtraum Moria, Ganz weit hinten, Die Wildnis der USA: Vier Jahreszeiten –TV-Tipps für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.