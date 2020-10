Österreich kritisiert die Kriterien der EU-Corona-Ampel als nicht treffsicher. Foto: Imago Images / Christian Ohde

Solna – Bürger können sich ab sofort auf einer Ampel-Karte im Internet über die Corona-Lage in Europa informieren. Die europäische Gesundheitsagentur ECDC veröffentlichte am Donnerstag erstmals eine Europa-Karte, auf denen Regionen je nach Infektionslage grün, orange oder rot markiert sind. Österreich erscheint dort ebenso wie Deutschland noch grau, weil noch keine Daten zur Zahl der durchgeführten Corona-Tests vorlagen.

Um der Bevölkerung einen besseren Überblick zu verschaffen, hatte sich eine Mehrheit der EU-Staaten am Dienstag auf die Ampel-Karte geeinigt. Für grüne Gebiete mit wenigen Infektionen sollen demnach künftig keine Einreiseverbote mehr verhängt werden. Gemeinsame Standards für Reisende aus stärker betroffenen – also orange oder rot markierten – Regionen sind jedoch nicht vorgesehen. Ebenso wenig gibt es einheitliche Kriterien für Quarantäne- und Testpflichten. Auch ist die Empfehlung nicht bindend.

Neue Fälle in 14 Tagen

Grundlage der Hauptkarte ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen – die sogenannte 14-Tage-Inzidenz -, dazu kommen die Quote positiver Tests sowie die Anzahl durchgeführter Tests pro 100.000 Einwohner. Hinzu kommen drei weitere Karten, die jeweils nur eines dieser Kriterien abbilden. ECDC will die Grafiken eigenen Angaben zufolge jeden Donnerstag auf Grundlage der nationalen Daten aktualisieren.

Österreich erscheint auf drei der vier Karten bisher noch grau. Einzig auf der Grafik mit den registrierten Corona-Infektionen der vergangenen zwei Wochen je 100.000 Einwohner ist die Alpenrepublik farblich markiert: Wien, Tirol und Salzburg wurden mit der höchsten Warnstufe einsortiert, der Rest Österreichs mit der zweithöchsten Stufe.

Unzureichende Daten

Grüne Regionen sind Gebiete, in denen die 14-Tage-Inzidenz unter 25 und die Rate positiver Tests unter 4 Prozent liegt. Orange sind Regionen, in denen die Inzidenz unter 50, die Rate positiver Tests aber bei vier Prozent oder darüber liegt. Ebenfalls orange sind Regionen, in denen die Inzidenz zwischen 25 und 150 Fällen liegt, die Rate positiver Tests aber unter vier Prozent. Bei einer 14-Tage-Inzidenz ab 50 sowie einer Positivrate ab vier Prozent werden Regionen rot markiert – oder bei einer Inzidenz höher als 150. Zudem gibt es graue Regionen mit unzureichenden Daten.

Auf der Hauptkarte erscheinen derzeit viele Länder der EU rot. Einzelne Regionen wie etwa weite Teile Norwegens und Finnlands, sowie circa die Hälfte Griechenlands und Teile Süditaliens sind grün markiert. (15.10.2020)