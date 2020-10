Die Diskussion dreht sich vor allem um Huawei. Foto: Andy Wong / AP

Japan wird derzeit dem Wunsch der US-Regierung nicht folgen, chinesische Firmen beim Ausbau von Telekommunikationsnetzen auszuschließen. Das berichtete die Zeitung "Yomiuri" am Freitag unter Berufung auf mehrere Quellen. Japan habe darüber die USA informiert. In Falle von Sicherheitsbedenken werde Japan eigene Schritte einleiten, habe die Regierung in Tokio erklärt.

Beteiligung

Die USA üben Druck auf ihre Verbündeten aus, etwa den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht am Ausbau der Netze zu beteiligen. Sie werfen dem Unternehmen vor, dem chinesischen Staat als Vehikel für Spionage zu dienen. Die Volksrepublik wie auch Huawei weisen dies zurück. (APA, 16.10.2020)