Christian Altenburger, geb. 1957 in Heidelberg, studierte Violine in Wien und New York. Zahlreiche Auftritte u. a. mit den Berliner Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra. Er unterrichtete in Wien und ist Intendant der Loisiarte in Langenlois. Am 30. Oktober gibt er im Rahmen des Festivals "Haydns Musterschüler?" in Rohrau ein Konzert.

Lydia Altenburger, geb. 1983 in London, studierte Violine an der Royal Academy of Music, lebt seit 2007 als Kammermusikerin in Wien und spielt u. a. mit dem RSO Wien, dem Wiener Volksopernorchester und der Camerata Nordica in Schweden.

