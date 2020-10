Viele der Teilnehmer an den Corona-Demos glauben an die große Weltverschwörung, warnen vor 5G, einem globalen faschistischen System oder dem Chip, der bei einer Impfung implementiert werden soll. Foto: ORF

Wien – Für ihre neue "Am Schauplatz"-Reportage hatte sich ORF-Reporterin Nora Zoglauer unter die Teilnehmer der Anti-Corona-Demos gemischt, um mit ihnen über ihre Ängste und Verschwörungstheorien zu sprechen – der STANDARD berichtete vorab darüber.

Dass das Thema interessiert, beweisen die Quoten: Im Durchschnitt 835.000 sahen am Donnerstag um 21.05 Uhr die neue "Am Schauplatz"-Folge, die viele ob der zahlreichen Verschwörungstheorien fassungslos zurückließ. Experten lieferten aber die Einordnung dazu. Der Marktanteil lag bei 28 Prozent.

Neben "Am Schauplatz" konnten auch noch weitere Sendungen in ORF 2 in punkto Quote überzeugen. So sahen 1.047.000 eine neue Folge der "Rosenheim Cops" um 20.15 Uhr und bei der "ZiB 2" um 22 Uhr waren 1.015.000 Interessierte dabei. (red, 16.10.2020)

