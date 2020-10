Christine Catasta, Exchefin von PwC Österreich, kommt in die Ebene unter Thomas Schmid. Gerüchtehalber soll sie auch Aufsichtsratschefin in den Casinos Austria werden

Wien – Die staatliche Beteiligungsholding Öbag bekommt eine neue, hohe Managerin. Wirtschaftsprüferin Christine Catasta (62) kommt als Prokuristin in die Gesellschaft, die von Alleinvorstand Thomas Schmid geführt wird. Das hat der Aufsichtsrat genehmigt. Sie folgt als "Direktorin" Bernahrd Perner nach, der von der Öbag in die staatliche Covid-Finanzierungsagentur Cofag gewechselt ist.

Catasta war bis zu ihrer Pensionierung im Juli Chefin und Partnerin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. Sie war im Juli 2018 als erste Frau in die Spitzenfunktion bei PwC gekommen, die zu einem der sogenannten Big Four unter den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zählt – und bei der Catasta 38 Jahre lang gearbeitet hat. Im heurigen Juli ging sie in Pension, danach bekam sie ein Aufsichtsratsmandat beim Energieversorger Verbund, seit Oktober ist sie Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank Österreich.

Nachfolgerin für Schmid?

Gegen den Alleinvorstand der Öbag, Schmid, ermittelt bekanntermaßen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rund um die Causa Postenschacher. Gerüchtehalber könnte Catasta, die das Vertrauen der ÖVP-Führung genießt, Schmid folgen, sollte er eines Tages zurücktreten oder abberufen werden – was derzeit nicht beabsichtigt sein soll.

Und: Dem Vernehmen nach könnte Catasta auch Aufsichtsratsvorsitzende in den teilstaatlichen Casinos Austria werden, an der die Öbag beteiligt ist. Walter Rothensteiner ist ja zurückgetreten, bisher wurde Siemens-Chef Wolfgang Hesoun als sein Nachfolger genannt. Öbag bzw. ÖVP wollen aber eine Frau an der Spitze des Kontrollgremiums sehen, wird kolportiert. Gemäß Syndikatsvertrag zwischen Öbag und Casinos-Mehrheitsaktionär Sazka Group hat die Öbag das Nominierungsrecht für den Aufsichtsrats- und den Vorstandschef der Casinos.

Bei der Öbag wollte man am Freitagvormittag zu alledem keine Stellungnahme abgeben. (Renate Graber, 16.10.2020)