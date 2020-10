Wieso die Impfung gegen die Influenza noch nie so wichtig und begehrt war wie heuer

Es tut fast gar nicht weh. Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Eine Impfung gegen das Coronavirus gibt es noch nicht – dafür aber eine gegen die Grippe. Und die wollen heuer so viele Menschen haben wie noch nie. Wieso Grippeimpfen so wichtig ist, wie man trotz Engpässen heuer an einen Impfstoff kommt und warum erst ab jetzt geimpft werden sollte, erklärt STANDARD-Gesundheitsredakteurin Bernadette Redl im Gespräch mit Antonia Rauth. (red, 16.10.2020)

