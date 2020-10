Das Abkommen würde im Februar auslaufen. Mit einer Verlängerung könnte in Ruhe weiterverhandelt werden, so der russische Präsident

Der russische Präsident Wladimir Putin schlägt den USA eine bedingungslose Verlängerung des New-Start-Abkommens zur Begrenzung von Atomwaffen um ein Jahr vor. Foto: AP/Alexei Druzhinin

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin schlägt den USA eine bedingungslose Verlängerung des New-Start-Abkommens zur Begrenzung von Atomwaffen um ein Jahr vor. Damit solle ermöglicht werden, dass über das Abkommen, das im Februar auslaufen würde, weiterverhandelt werden könne, sagte Putin am Freitag in Moskau in einem Video-Meeting mit dem russischen Sicherheitsrat.

Der Vertrag habe bis jetzt funktioniert, daher wäre es "außerordentlich traurig", wenn er auslaufen würde, fügte Putin an.

Frage der Details

Am Mittwoch hatte bereits der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, in einem Interview gesagt: "Wir sind bereit, das New-Start-Abkommen für eine bestimmte Zeit zu verlängern." Voraussetzung sei Russlands Zusage, sein Arsenal taktischer Atomwaffen zu begrenzen.

Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow hatte daraufhin der Agentur Interfax gesagt, dass ein von den USA gefordertes Einfrieren taktischer Waffen als Bedingung für eine Verlängerung des Abkommens für Moskau "unannehmbar" sei.

Atommächte

Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen. Der New-Start-Vertrag begrenzt die russischen und amerikanischen Nukleararsenale auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Wird der Vertrag nicht verlängert oder keine neue Vereinbarung geschlossen, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr, das den Bestand an strategischen Atomwaffen begrenzt.

Das New-Start-Abkommen läuft im Februar 2021 aus. Russland setzt sich für eine Verlängerung des Vertrages ein. Die USA pochen darauf, dass auch China mit an den Verhandlungstisch geholt wird. Doch Peking weigert sich, über sein vergleichsweise kleines Atomwaffenarsenal zu verhandeln. Rjabkow und Billingslea waren im Juni, Juli und August in Wien zusammengekommen. Bisher war bei den Gesprächen kein Durchbruch erzielt worden. (APA, Reuters, 16.10.2020)