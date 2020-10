Google hört zu. Grafik: Google

Google hat das perfekte Angebot für all jene, denen eine Lied, das sie nicht genau zuordnen können, einfach nicht aus dem Kopf gehen will: Ab sofort ist es nämlich möglich, der Suchmaschinen eine Melodie für 10-15 Sekunden vorzusummen. Mithilfe von Maschinenlernen kann Google dann erkennen, um welches Lied es sich handelt.

Melodie

In einem Blogeintrag erklärt der Softwarehersteller, wie das funktioniert. Eine Melodie sei wie ein digitaler Fingerabdruck, und damit ziemlich eindeutig. Insofern reiche es auch, sie nur ungefähr in Erinnerung zu haben, damit sie erkannt werden könne. Summen ist übrigens nicht der einzige Eingabemethode, wer will kann ein Lied natürlich auch singen oder pfeifen.

Die Grundlage für all das bildet jene Musikerkennungstechnologie, die Google-Smartphones schon seit einigen Jahren integriert haben. Seit dem Pixel 2 des Jahres 2017 ist es möglich automatisch – und laufend – Lieder im Umfeld zu erkennen. Nun hat man diese Möglichkeiten aber eben ausgebaut, um auch mit einer ungefähren Eingabe umgehen zu können.

Was braucht es?

Voraussetzung für all das ist die aktuellste Version der Google-App unter Android und iOS. Während dies bei Android mit 20 Spracheinstellungen funktioniert, muss bei Apples System vorerst noch Englisch ausgewählt sein. Ebenfalls verfügbar ist das Ganze im Google Assistant. (red, 16.10.2020)