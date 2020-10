Wiens Bürgermeister will in der kommenden Woche auch mit den Grünen und der ÖVP sprechen. Die Koalition soll bis Mitte November stehen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will am Montag mit den Sondierungsgesprächen über die künftige Stadtregierung starten. Foto: STANDARD/Christian Fischer

Wien – Der Parteichef der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, will kommende Woche mit den Sondierungsgesprächen über die künftige Stadtregierung beginnen. Das hat er am Freitag auf einer Pressekonferenz nach einer Sitzung der SPÖ-Parteigremien angekündigt. Den Auftakt machen die Neos am Montag, es folgen Gespräche mit den Grünen am Dienstag und der ÖVP am Mittwoch. Wie bereits angekündigt, wird es kein Treffen mit der FPÖ geben.

Wie Ludwig betonte, hat die Reihung ausschließlich terminliche und keine inhaltlichen Gründe. Nach den Sondierungen wird dann entschieden, mit wem die SPÖ in Verhandlungen tritt.

"Ergebnisoffene Gespräche"

Die Gespräche sollen "ergebnisoffen" geführt werden, betonte Ludwig. Er bekräftigte den Wunsch, dass die Koalition bis Mitte November stehen soll.

Die Sondierungen werden auf roter Seite federführend von Ludwig, der SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak und Klubchef Josef Taucher geführt. Ludwig wollte sich am Freitag nicht über die Vor- und Nachteile der diversen Regierungskonstellationen äußern. Es gebe mit allen drei Parteien inhaltliche Überschneidungen, aber auch die Notwendigkeit, Kompromisse zu schließen. (APA, red, 16.10.2020)