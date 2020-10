In den Sommerferien in Helsinki hörte die damals 13-jährige Liina Heikkinen von einer großen Fuchsfamilie, die in den Vororten der Stadt auf der Insel Lehtisaari lebte. Liina und ihr Vater machten sich auf den Weg, um die beiden Erwachsenen und ihre sechs Jungtiere zu beobachten. Eines Abends brachte die Füchsin eine Gans zum Fuchsbau. Die Jungen begannen sich darum zu streiten. Der Gewinner verputzte seine Beute schließlich allein, während er seine Geschwister davon abhielt, mitzunaschen.