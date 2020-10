Neos wollen ORF-General Wrabetz und ÖVP-Stiftungsräte in U-Ausschuss laden, RTL-"Bachelorette" geht an Grenzen und Presserat rügt rechtes Medium "wochenblick.at" für manipuliertes Foto

"Bereits mit dem GD vereinbart", schrieb ORF-Stiftungsratschef Norbert Steger in einer Nachricht an FPÖ-Funktionäre über geplante Besetzungen bei orf.at. Foto: APA/Hochmuth

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

ORF-Journalisten empört über türkis-blaue Postenschacherpläne bei ORF On – Die Redakteursvertreter kritisieren einen "dreisten Verstoß" gegen das ORF-Gesetz und fordern das Ende der politischen Absprachen

Neos wollen ORF-General Wrabetz und ÖVP-Stiftungsräte in U-Ausschuss laden – Besetzungsliste für ORF.at – Stephanie Krisper entnimmt freiheitlichen Chatprotokollen "unfassbaren türkis-blauen Postenschacher im ORF"

Alles, nur bitte kein Anspruch: RTL-"Bachelorette" geht an Grenzen – Seit Mittwoch haben sie sich wieder lieb: 20 Balzstelzen bringen sich in trendgemäß zu kurzen und zu engen Hosen auf einem Schiff nach Kreta in Stimmung

Presserat rügt rechtes Medium "wochenblick.at" für manipuliertes Foto – Grün-Politiker Rammerstorfer wurde in einer Bildmontage als kränklich dargestellt, was ein Verstoß gegen gleich mehrere Punkte des Ehrenkodex sei

835.000 sahen "Am Schauplatz" über Corona-Demos und Verschwörungstheoretiker – Nora Zoglauer sprach mit den Teilnehmern der Anti-Corona-Demos über Ängste und Verschwörungsmythen

Dazn plant neben Streaming auch lineares TV-Programm – Dazn 1 und 2 sollen in Deutschland via Kabel und Satellit ausgestrahlt werden

Take This Waltz, Hannah Arendt, Abraham Lincoln – TV-Tipps für Freitag – Re: Der Steinadler kehrt zurück, Ich, Bauer, French-Connection, Universum History über Abraham Lincoln, dazu die Radiotipps

Wir wünschen einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende!