7.30 ALLE DA?

Servus Kasperl: Das Hexen 1x1 Die Hexe Urma hat wieder einmal eine Krise: Sie kann weder richtig schreiben noch lesen und schon gar nicht rechnen. Sepperl, der viel jünger ist als sie, kann das alles bereits, weil er in die Schule geht. Irma, die ihrer Schwester helfen möchte, hat eine Idee. Sie entführen Lehrer Schöberl und zwingen ihn, Urma zu unterrichten. Bis 7.55, ORF 1

18.00 KONSUMENTENSCHUTZ

Bürgeranwalt: Kritik an Corona-Hilfsmaßnahmen In der Volksanwaltschaft und beim ORF-"Bürgeranwalt" häufen sich Beschwerden über den Corona-Familienhärtefonds. / Unschuldig schwer verletzt beim Autounfall – Drückt sich eine Versicherung um vollen Schadenersatz? / Nachgefragt: Protest gegen die 380-kV-Leitung in Salzburg. Bauarbeiten vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über das Projekt. Bis 18.57, ORF 2

19.30 REPORTAGE

Mein Papa, der Mönch 17 Waisenkinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren erzieht Vater Johannes, Vorsteher eines christlich-orthodoxen Klosters im georgischen Tiflis. Die meisten Kinder sind Waisen oder kommen aus sozial schwachen Familien. Doch Vater Johannes hat ein Gelübde abgelegt, das ihm auferlegt, sich auf einem georgischen Gipfel in die Einsiedelei zurückzuziehen. Bis 20.15, Arte

20.15 JUSTIZ

Der Richter – Recht oder Ehre (The Judge, USA 2014, David Dobkin) Staranwalt Hank Palmer und sein Vater Joseph, Richter in Carlinville, haben sich vor langer Zeit verkracht. Zur Beerdigung der Mutter kehrt Hank in seine Heimat zurück. Nachdem Joseph bei einem Autounfall einen Mann tödlich verletzt, wird ihm der Prozess gemacht. Hank will seinen Vater verteidigen. Doch zu tief ist der Graben. Spannender Thriller mit Robert Downey Jr. und Robert Duvall über nie verheilte Wunden innerhalb einer Familie. Bis 22.40, Servus TV

22.00 DOKUMENTATION

Auf der Suche nach dem guten Fett Fett ist für viele ein Erzfeind. Dabei hätte sich der Mensch ohne diese Energiereserve niemals so weit entwickeln können. Wissenschafter zeigen, wie wichtig das Fettgewebe im menschlichen Körper ist, wie es mit dem Gehirn kommuniziert und Verhalten beeinflusst. Bis 22.55, Arte

Ali (Matthias Schoenaerts) kümmert sich um Stephanie (Marion Cotillard); sie hat beide Unterschenkel verloren: "Der Geschmack von Rost und Knochen", 23.10 Uhr, 3sat. Foto: ZDF und rbb/WDR/Wild Bunch

23.10 SCHICKSALE

Der Geschmack von Rost und Knochen (De rouille et d’os, F/B 2012, Jacques Audiard) Kickboxer Ali zieht mit seinem kleinen Sohn zur Familie seiner Schwester an die Côte d’Azur und lernt die junge Waltrainerin Stéphanie kennen. Bei einem Unfall verliert sie beide Unterschenkel. Ali hilft ihr zurück ins Leben. Grandios: Marion Cotillard als Stéphanie und Matthias Schoenarts als ihr Freund Ali. Bis 1.10, 3sat

(Astrid Ebenführer, 17.10.2020)