So früh wie kaum ein anderes Skigebiet abseits der Gletscher startet das Hochkar Mitte Oktober in die Wintersaison. Mit einem Lift. Und gratis Tickets. Die Warmfront steht ante portas

Am Hochkar wird am 18. Oktober in die Wintersaison gestartet – zumindest temporär. krud

Nach den überraschend ausgiebigen Schneefällen der vergangenen Tage liegen bereits gut 40 Zentimeter am Hochkar. Niederösterreichs höchstgelegenes Skigebiet hat daher kurzfristig umdisponiert und startet mitten in der Herbstsaison Mitte Oktober in den Winter. Am kommenden Sonntag dreht sich von 9 Uhr bis 16 Uhr für Wintersportbegeisterte der Almlift. Laut den Bergbahnen gibt es "kostenlose Tickets für alle". Die restlichen Lifte dürften vorerst noch zu bleiben.

Bilder vom 15. Oktober 2020. krud

Das Skifahren und Snowboarden im Oktober am Hochkar könnte freilich eine einmalige Ausnahme bleiben: Ab Montag ist eine Warmfront angesagt, für kommenden Mittwoch und Donnerstag werden für das Hochkar bis zu 17 Grad Celsius auf 1.800 Meter Seehöhe prognostiziert. (krud, 16.10.2020)