Aserbaidschan wirft Armenien vor, beim Beschuss der Stadt Ganja zwölf Zivilisten getötet zu haben. Foto: imago images/ITAR-TASS

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku – Aserbaidschan wirft Armenien im Konflikt um die Region Bergkarabach vor, beim Beschuss der Stadt Ganja zwölf Zivilisten getötet zu haben. Mehr als 40 weitere Menschen seien verletzt worden. Zwei Geschosse hätten ein Wohnhaus in der zweitgrößten Stadt des Landes getroffen, erklärte die aserbaidschanische Generalstaatsanwaltschaft am Samstag. Armenien hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

In Bergkarabach im Südkaukasus leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Jerewan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich jedoch 1991 losgesagt hatte. Die seit Ende September andauernden Kämpfe sind die schwersten in Bergkarabach seit mehr als 25 Jahren. Mehr als 500 Menschen kamen bisher ums Leben. Die Türkei steht in dem Konflikt an der Seite Aserbaidschans, Armenien hat einen Verteidigungspakt mit Russland. (APA, 17.10.2020)