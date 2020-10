Marta Bassino fand den schnellsten Weg ins Ziel. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Sölden – Der Auftakt des Ski-Weltcups am Samstag in Sölden ist erwartungsgemäß geglückt. Gegen das ausgeklügelte Präventionskonzept konnte sich das Virus bislang nicht spielverderbend in Szene setzen. Vor ein paar wenigen Zuschauern auf den Tribünen – man könnte die "speziellen Gäste" in Windeseile zählen – gelang Marta Bassino im ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Rettenbachferner ein perfekter Lauf. Die Italienerin führt in dem "Geisterrennen" in 1:09,54 Minuten 0,58 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Federica Brignone und 0,92 vor der Norwegerin Mina Fürst Holtmann. Unmittelbar dahinter reihten sich ex aequo die für Neuseeland startende Vorjahressiegerin Alice Robinson (+1,18) und die Schweizerin Michelle Gisin ein. Die Österreicherinnen spielten im ersten Rennen der Saison wie befürchtet nur eine Nebenrolle.

Beste bei wegen Nebels im oberen Bereich und diffusem Licht im Steilhang bescheidenen aber fairen Bedingungen ist just Stephanie Brunner, die sich bei ihrem Comeback nach Kreuzbandriss als Neunte (1,92) einreihte. Knapp hinter der Tirolerin liegt Katharina Truppe (2,08) als Elfte.

Ein Lichtblick: Stephanie Brunner legte ein tadelloses Comeback hin. Foto: AP/ Marco Trovati

Franziska Gritsch, im vergangenen Jahr als Siebente beste ÖSV-Läuferin in Sölden, belegt mit 2,76 Sekunden Rückstand den 16. Rang. Neben der Lokalmatadorin schafften auch noch Ramona Siebenhofer (3,30) als 19. und Katharina Liensberger (3,49) als 23. trotz großer Rückstände die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Für Bernadette Schild verlief das Comeback nach ihrem vergangenes Jahr hier in Sölden erlittenen Kreuzbandriss nicht nach Wunsch, sie lag 4,97 Sekunden zurück und verpasste wie auch Elisa Mörzinger (4,73), Eva-Maria Brem (5,60) und Nadine Fest (6,31) den Entscheidungslauf. Ricarda Haaser und Katharina Huber schieden aus.

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, Zweite am Rettenbachferner 2019, verzichtete wegen Rückenproblemen auf einen Start. Der entscheidende Lauf (live ORF 1) steigt ab 13.00 Uhr. (Thomas Hirner, 17.10.2020)

Weltcup-Riesentorlauf der Damen in Sölden

Erster Durchgang:

1. Marta Bassino (ITA) 1:09,54 Minuten

2. Federica Brignone (ITA) 1:10,12 +0,58 Sek.

3. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:10,46 +0,92

4. Michelle Gisin (SUI) 1:10,72 +1,18

. Alice Robinson (NZL) 1:10,72 +1,18

6. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:10,93 +1,39

7. Wendy Holdener (SUI) 1:11,26 +1,72

8. Sofia Goggia (ITA) 1:11,30 +1,76

9. Stephanie Brunner (AUT) 1:11,46 +1,92

10. Petra Vlhova (SVK) 1:11,56 +2,02

11. Katharina Truppe (AUT) 1:11,62 +2,08

12. Tina Robnik (SLO) 1:11,90 +2,36

13. Meta Hrovat (SLO) 1:11,95 +2,41

14. Tessa Worley (FRA) 1:12,20 +2,66

15. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:12,30 +2,76

weiter:

16. Franziska Gritsch (AUT) 1:12,37 +2,83

19. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:12,84 +3,30

23. Katharina Liensberger (AUT) 1:13,03 +3,49

nicht für zweiten Durchgang qualifiziert:

37. Elisa Mörzinger (AUT) 1:14,27 +4,73

46. Bernadette Schild (AUT) 1:14,51 +4,97

49. Eva-Maria Brem (AUT) 1:15,14 +5,60

53. Nadine Fest (AUT) 1:15,85 +6,31

U.a. ausgeschieden im ersten Durchgang:

Ricarda Haaser (AUT), Katharina Huber (AUT)