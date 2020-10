Freude bei Philipp Oswald. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Santa Margherita di Pula (Sardinien) – Der Vorarlberger Philipp Oswald hat am Samstag seinen elften Doppel-Titel auf der ATP-Tennistour geholt, den ersten heuer sowie auch an der Seite von Marcus Daniell. Mit dem Neuseeländer besiegte der 34-Jährige bei dem Sand-Turnier von Santa Margherita/Sardinien die topgesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah 6:3,6:4.

Am Sonntag bestreitet Jürgen Melzer das Doppel-Finale von St. Petersburg, später am Samstag trat Oliver Marach im Doppel-Halbfinale von Köln an. (APA, 17.10.2020)