Napoli kann wieder jubeln. Foto: AP/Garofalo

Der SSC Napoli hat in der italienischen Serie A zwei Wochen nach der von den Behörden verordneten Corona-Zwangspause, die eine Strafverifizierung nach sich gezogen hatte, auf dem Platz zurückgeschlagen. Die Süditaliener behaupteten am Samstag mit einem 4:1-Kantersieg gegen Atalanta Bergamo ihre sportlich makellose Bilanz von drei Siegen in drei Ligaspielen.

Getrübt wird der Blick auf die Tabelle für Napoli von einer 0:3-Niederlage auf dem grünen Tisch gegen Serienmeister Juventus samt einem Punkt Abzug. Napoli geht gerichtlich gegen die Sanktion vor, die die Liga ausgesprochen hatte, weil der Club nicht zum Spitzenspiel in Turin angetreten war. Die Behörden hatten dem Team die Reise wegen zwei Corona-Fällen in der Mannschaft verboten.

Stark

Auf dem Rasen hat sich Napoli bisher drei Siege und 12:1 Tore erspielt. Gegen Atalanta, mit drei vollen Erfolgen in die Saison gestartet, stand es bereits zur Pause 4:0. Der Mexikaner Hirving Lozano traf im Doppelpack (23., 27.). Dazu waren Matteo Politano (30.) und 70-Millionen-Euro-Neuerwerbung Victor Osimhen (43.) erfolgreich. (APA, 17.10.2020)