Liebe Leserin, lieber Leser,

Apples neue Wireless-Charging-Technik Magsafe soll das iPhone 12 die doppelt so schnell aufladen, wie der aktuelle Qi-Standard. Einen Haken gibt es jedoch: das Magsafe-fähige Zubehör muss von Apple zertifiziert werden. Disney+ zeigt nun vor Klassikern, in denen rassistische Inhalte vorkommen, einen neuen Warnhinweis. Außerdem haben uns angesehen, was die Kennzeichen auf Amazon-Paketen bedeuten und "Baldur's Gate 3" im Early-Access getestet.

Viel Vergnügen beim Lesen!



Was die mysteriösen Kennzahlen auf Amazon-Paketen bedeuten: M3, E2 oder A5 – anhand diesen Codes entscheidet Amazons Algorithmus, in welches Paket die Ware wandert

iPhone 12: Turbo-Ladefunktion Magsafe nur mit zertifiziertem Zubehör: Die neuen Ladepads, mit denen man drahtlos doppelt so schnell aufladen kann, müssen künftig "Made for iPhone" sein

Disney+ warnt in neuem Hinweis vor rassistischen Stereotypen: Stärker als zuvor distanziert sich Disney von diskriminierenden Darstellungen aus der Vergangenheit

"Baldur's Gate 3" im Early-Access-Test: Bombastischer Vorgeschmack für Ungeduldige: Der Erbe der großen Rollenspiel-Legende lockt schon als Baustelle in die Hochglanz-Fantasywelt. Zahlt sich der Besuch ein Jahr vor Fertigstellung schon aus?

Hass im Netz: Zadić wird Verbesserungsvorschläge prüfen: Zuvor wurde der Entwurf von Datenschützern, die Netzsperren und Uploadfilter befürchten, kritisiert

Twitter reagiert auf Kontroverse um gesperrten Artikel über Biden: Zuvor wurde die Verbreitung eines Artikels über Joe Biden untersagt, da dieser Materialen enthielt, die mithilfe von Hacking ergattert wurden