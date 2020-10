Enttäuschendes für Real. Foto: imago images/ZUMA Wire

Real Madrid hat am Samstag eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Titelverteidiger verlor in der sechsten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Cadiz durch ein Tor von Anthony Lozano (16.) mit 0:1 und könnte dadurch die Tabellenführung an den FC Barcelona verlieren, sollten die Katalanen das Abendspiel bei Getafe gewinnen. Salzburgs Champions-League-Gegner Atletico Madrid gewann bei Celta Vigo 2:0, Luis Suarez (6.) und Yannick Carrasco (90.) trafen. (APA, 17.10.2020)