Beide Eishockey-Teams müssen am Sonntag pausieren

Der VSV muss am Sonntag pausieren. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Dornbirn – Das am heutigen Sonntag (17.30 Uhr) angesetzt gewesene Eishockeyspiel der ICE-Hockey-League zwischen den Dornbirn Bulldogs und dem VSV ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Als Grund nannte die Liga in einer Mitteilung am Sonntagvormittag positive Sars-CoV-2-Tests bei beiden Mannschaften. (APA, 18.10.2020)