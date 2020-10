Knapp jedes dritte Mitglied eines Aufsichtsrats ist weiblich. Aber nur eine Frau ist Aufsichtsratsvorsitzende in einem der 30 Dax-Konzerne

Simone Bagel-Trah ist die einzige Aufsichtsratsvorsitzende in den 30 Dax-Konzernen. Foto: imago images / Sven Simon

Frankfurt am Main – In den größten deutschen Konzernen sind heute 36 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder Frauen. Wie aus einer Studie der Personalberatung Russell Reynolds hervorgeht, sind die Schlüsselpositionen jedoch weiterhin von Männern besetzt: Simone Bagel-Trah bei Henkel sei die einzige Aufsichtsratsvorsitzende in den 30 Dax-Konzernen. Und nur 17 der 142 Ausschussvorsitzenden seien Frauen.

Von den neun Frauen, die dieses Jahr neu in die Kontrollgremien einziehen, habe weniger als die Hälfte "Erfahrung auf Top-Management-Ebene vergleichbarer Konzerne: Sie sind mehrheitlich Beraterinnen, Expertinnen und Politikerinnen", teilten die Unternehmensberater mit. "Erstmals haben drei Viertel der Dax-Unternehmen digitale Expertise im Aufsichtsrat. Von den Digitalisierungsexperten sind 36 Prozent weiblich."

Frauenquote, Diversität und Doppelmandate seien die großen Themen der vergangen Jahre gewesen, rückten aber "zunehmend in den Hintergrund", heißt es in der Studie. "Digitale Neuausrichtung, Governance, gesellschaftliche Verantwortung" stünden heute im Fokus. "Corona, Klimawandel und der Wirecard-Skandal verschieben die Schwerpunkte. Mut zu neuen Weichenstellungen, Integrität und Unabhängigkeit als Voraussetzung für effektive Kontrolle sind jetzt die gefragtesten Eigenschaften und Kompetenzen", erklärte Personalberater Thomas Tomkos. (APA, 18.10.2020)