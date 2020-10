Gernot Blümels ÖVP konnte sich bei der diesjährigen Wien-Wahl verdoppeln und rechnet sich nun Chancen auf eine Koalition mit der SPÖ aus. Foto: Heribert CORN

Wien – Die Wiener ÖVP wird wie die Grünen und die Neos kommende Woche mit der SPÖ über eine mögliche Regierungszusammenarbeit reden. Das Sondierungsteam der Stadt-Türkisen ist laut "Kurier" bereits teilweise fixiert. Neben Parteichef Gernot Blümel sollen auch Gemeinderätin Ingrid Korosec und City-Bezirkschef Markus Figl an dem Gespräch teilnehmen. Dieses ist für Mittwoch angesetzt.

Zuvor werden der SPÖ-Chef Bürgermeister Michael Ludwig und sein Team noch die NEOS und die Grünen empfangen. Die ÖVP konnte bei der Wien-Wahl vor einer Woche massiv zulegen. Nach dem Absturz 2015, wo man unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte, erfolgte mit 20,4 Prozent nun der Sprung auf den zweiten Platz.

"Willen zur Zusammenarbeit signalisieren"

Kolportiert wird auch, dass der frühere Parteichef Manfred Juraczka an den Gesprächen teilnimmt. Ihm werden laut dem Bericht gute Kontakte zur SPÖ nachgesagt. In der Wiener ÖVP wurden die Namen auf APA-Anfrage am Sonntag nicht bestätigt. Man wolle aber jedenfalls Willen zur Zusammenarbeit signalisieren, hieß es in der Partei.

Das weitere Vorgehen wird die Volkspartei vor dem Sondierungstreffen am Mittwoch noch in den Gremien besprechen. Für morgen, Montag, Abend ist dazu eine Sitzung des Landesparteipräsidiums angesetzt. (APA, 18.10.2020)