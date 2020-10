Alex Marquez verfolgt Alex Rins. Foto: AFP/JOSE JORDAN

Alcaniz – Suzuki-Pilot Alex Rins hat am Sonntag im Motorrad-Grand Prix von Aragon in Alcaniz das Moto-GP-Rennen vor seinen spanischen Landsleuten Alex Marquez auf Honda und Joan Mir auf Suzuki gewonnen. Es ist bereits der achte verschiedene Sieger in dieser Saison. Fabio Quartararo, der aus der Pole-Position gestartet war, blieb ohne Punkte und gab die WM-Führung an Mir ab. Bester KTM-Fahrer war Brad Binder (Südafrika) auf Platz elf.

Nicht am Start waren Valentino Rossi wegen eines positiven Tests auf Covid-19 sowie Marc Marquez nach wie vor wegen seiner Schulterverletzung. (APA, 18.10.2020)