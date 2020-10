Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet, Erklärungen zum Wolf, Flatland – mit Radiotipps

Als Julie Kohler rächt Jeanne Moreau den Mord an ihrem Bräutigam am Tag der Hochzeit. François Truffauts erster Film noir um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Arte/MGM

19.40 REPORTAGE

Re: Ami go home? Deutschland und die US-Truppen Präsident Donald Trump will gut 12.000 US-Soldaten abziehen – gegen den Rat seiner Militärs und zum großen Bedauern der Bevölkerung vor Ort. Es geht um zehntausende Arbeitsplätze und gelebte deutsch-amerikanische Freundschaft, die den Alltag prägt. Wie wird die US-Wahl die Situation beeinflussen? Bis 20.10, Arte

20.15 TRUFFAUT

Die Braut trug schwarz (La mariée était en noir, F 1967, François Truffaut) Jeanne Moreau als ultimative Femme fatale, die für ihren am Tag der Hochzeit ermordeten Bräutigam blutig Rache nimmt. Viele Jahre später trat Uma Thurman in ihre Fußstapfen und machte für Quentin Tarantino Jagd auf Bill. Die Braut trug schwarz war Francois Truffauts erster Film noir. 22.00 In Der Wolfsjunge (L’Enfant sauvage, F 1970, François Truffaut) entdeckt eine Frau im Sommer 1798 einen nackten, gehörlosen und völlig verwilderten Buben im Wald. Ein Arzt (Truffaut) holt ihn zu sich, übernimmt die Betreuung und Erziehung des Jungen, den er Victor nennt. Bis 23.20, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Avocado, Cashew & Co – Was der Gesundheitsboom anrichtet 21.05 Das Geschäft mit der Armut – Wie Lebensmittelkonzerne neue Märkte erobern.21.55Lachs und Avocado – Die dunkle Seite von Trend-Food.22.30 Die Lachsindustrie. Bis 23.20, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Netz Natur: Erklärungen zum Wolf Es gibt immer mehr Wölfe in der Schweiz. Das wirft einige Fragen auf wie: Was bedeutet ihre Anwesenheit für Hirsche, Rehe, Gämsen, Füchse und Adler? Und warum haben so viele Menschen Angst vor Wölfen? Bis 21.10, 3sat

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler widmet sich dem Bühnencomeback des Opernstars Plácido Domingo nach MeToo-Vorwürfen und überstandener Corona-Erkrankung. / Make America great again? – Künstler und Künstlerinnen wie Siri Hustvedt und Paul Auster, der Rapper Saul Williams, die Mezzosopranistin J’Nai Bridges und der New Yorker Dramatiker Ayad Akthar zur US-Wahl. / Signale der Hoffnung – Frankfurter Buchmesse in der Datenwolke. / Absage der Buch Wien, im Studio: der Präsident des österreichischen Buchhandels, Benedikt Föger. Bis 0.10, ORF 2

0.10 NEO-WESTERN

Flatland (SA 2019, Jenna Bass) An ihrem Hochzeitstag erschießt die junge Natalie (Nicole Fortuin) aus Notwehr den Geistlichen, der sie getraut hat. Auf dem Rücken ihres Pferdes flieht sie gemeinsam mit ihrer Ziehschwester Poppie (Izel Bezuidenhout). Die Polizistin Beauty (Faith Baloyi) nimmt die Verfolgung auf. Zum Filmstart schrieb DER STANDARD: "Flatland erscheint auf eine etwas merkwürdige Weise als ein Roadmovie, das nie so richtig vom Fleck kommt. Auch die anderen Genrebezüge wirken oberflächlich, und die Anspielungen auf die prägende Landschaft der ‚flachen‘ Karoo-Wüste sind eher dekorativ." Bis 1.55, ZDF