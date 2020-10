Die Galeristin Curtze bemühte sich besonders um die "Wiener Aktionisten". Foto: milena kramer

Die bekannte Galeristin Heike Curtze ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wien nach längerer Krankheit verstorben. Curtze betrieb mehr als vier Jahrzehnte eine der wichtigsten privaten Kunstgalerien Österreichs und zeigte einige der größten Namen der zeitgenössischen österreichischen Kunst: u.a.Christian Attersee, Günther Brus, Hermann Nitsch und Arnulf Rainer. 1943 in Deutschland geboren, begann sie 1974 in Wien und bemühte sich besonders um die sogenannten "Wiener Aktionisten": "Was in Wien damals passierte, war einzigartig auf der Welt. Der Aktionismus sprengte die Grenzen des üblichen Kunstbegriffes. Ich fand das wahnsinnig spannend und wollte mehr darüber erfahren", sagte sie vor einigen Jahren in einem "Presse"-Interview.

Curtze war wesentlich beteiligt an der Etablierung anfangs umstrittener bis angefeindeter Künstler. Der Entwicklung zur Kunst als Spekulationsobjekt stand sie skeptisch gegenüber. Ihr langjähriger Partner, der Schauspieler und Regisseur Bernd Jeschek, aber auch sehr viele Angehörige der Kunstszene, Sammler und Freunde trauern um sie. (red, 18.10.2020)