Neues Ermittlerteam für die Schweiz. Darum geht es in ihrem ersten Fall:

An ihrem ersten Arbeitstag wird die Profilerin Teresa Ott (Carol Schuler) gleich ins kalte Wasser geschmissen: Beim Zürichsee wurde eine Brandleiche mit Kopfschusswunde gefunden. Am Tatort wird Ott von ihrer neuen Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) frostig begrüßt. Widerwillig bezieht Grandjean die Profilerin in die Ermittlungen ein. Sie merkt aber bald, dass Ott ihre mangelnde Praxiserfahrung durch Hartnäckigkeit und analytischen Verstand wettmacht. Die überaus komplexen Ermittlungen führen Ott und Grandjean zurück in das bewegte Zürich der 80er-Jahre. In die Zeit der Opernhauskrawalle als es harte Fronten zwischen Polizei und der Jugendbewegung gab. Und was vor vierzig Jahren geschah, hatte jetzt mörderische Konsequenzen.