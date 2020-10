Die Belegungszahlen aus dem Lockdown im Frühjahr wurden, was Intensivbetten betrifft, in der aktuellen zweiten Welle noch nicht erreicht. Foto: imago images/Hollandse Hoogte

Seit Anfang Oktober hat sich die Zahl der aktiv Infizierten in Österreich von rund 8400 Fällen in nur zweieinhalb Wochen auf aktuell 18.601 Personen mehr als verdoppelt. Das sind längst Rekordwerte: Die Zahlen aus der ersten Welle im Frühjahr – bei weit weniger Tests – wurden schon massiv übertroffen. Und aktuell deutet noch nichts auf eine nachhaltige Entspannung bei den Corona-Fallzahlen hin.

Bei den Hospitalisierungen, vor allem im Bereich der Intensivstationen, spiegelt sich diese dramatische Entwicklung nicht in diesem Ausmaß wider. Zwar wurde hier ebenfalls seit Mitte September ein starker Anstieg bei erkrankten Corona-Infizierten vermerkt, die eine Spitalsbehandlung benötigen. Die Belegungszahlen aus dem Lockdown im Frühjahr wurden aber bei weitem noch nicht erreicht.

Am 7. April wurden österreichweit 1100 Personen registriert, die positiv getestet wurden und hospitalisiert waren. Aktuell befinden sich laut Ages-Dashboard 607 Personen auf einer Krankenhaus-Normalstation. 8533 Normalbetten sind laut Ages-Dashboard aber noch verfügbar. Experten betrachten die Entwicklung dennoch mit wachsender Sorge, weil in der Statistik allein seit Anfang Oktober mehr als 200 Hospitalisierte wegen Corona dazukamen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verwies am Freitag etwa auf zuletzt vermehrte Fälle in Seniorenheimen. Von einem medizinischen Engpass kann man bei diesen Zahlen aber noch lange nicht sprechen.

Aktuell 135 Corona-Infizierte auf Intensivstationen

Bei den Corona-Erkrankten, die eine Betreuung in einer Intensivstation benötigen, wurde die bisherige Höchstzahl laut Zahlen aus dem Gesundheitsministerium am 8. und 9. April mit jeweils 267 Patienten verzeichnet. Aktuell befinden sich laut Ages-Dashboard 135 Fälle auf einer Intensivstation. Das ist rund die Hälfte weniger als bei der bisherigen Höchstbelegung.

Auch in diesem Bereich wurde zuletzt ein deutlicher Anstieg verzeichnet – aber weit weniger markant als bei den insgesamt positiv getesteten Personen. Seit Ende September erhöhte sich die Zahl der Corona-Patienten in Intensivstationen etwa um 40 Personen. Insgesamt sind laut Ages-Dashboard vom Sonntag noch 708 Intensivbetten in Österreich für Corona-Fälle verfügbar.

Bei den Corona-Todesfällen ist die aktuelle Situation überhaupt nicht mehr mit der ersten Welle zu vergleichen – was auf einen mittlerweile weit besseren Schutz von Risikogruppen wie Älteren und eine bessere medizinische Betreuung hindeutet. Laut Angaben aus dem Ages-Dashboard starben österreichweit bisher 910 Personen an und mit dem Coronavirus. (David Krutzler, 18.10.2020)