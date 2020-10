In der Nacht zum Sonntag ist eine "humanitäre Waffenruhe" in Kraft getreten. Allerdings meldeten beide Länder bereits Stunden danach Verstöße dagegen

Bergkarabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Foto: AFP/ARIS MESSINIS

Stepanakert/Jerewan – Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Bergkarabach ist die vereinbarte neue Feuerpause offenbar weiterhin brüchig. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev schrieb am Montag auf Twitter, seine Armee habe 13 von Armenien besetzte Dörfer befreit. Zugleich warf er dem verfeindeten Nachbarland vor, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. In der Nacht zum Montag habe es Artilleriefeuer auf aserbaidschanische Siedlungen und Stellungen gegeben, so Aliyev.

Die Behörden in Bergkarabach machten Aserbaidschan für Angriffe im Norden und Süden der Konfliktregion verantwortlich. Es seien Maßnahmen ergriffen worden, um den Beschuss "zu unterdrücken". Die Lage sei unter Kontrolle. Unabhängig lassen sich die Angaben beider Konfliktparteien nur schwer überprüfen.

Brüchige Feuerpausen

In der Nacht zum Sonntag war eine "humanitäre Waffenruhe" in Kraft getreten. Allerdings meldeten beide Länder bereits Stunden danach Verstöße dagegen. Bereits am Samstag vor mehr als einer Woche hatten sich beide Seiten unter Vermittlung Russlands auf eine Feuerpause verständigt, die aber nicht eingehalten wurde.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten um die bergige Region mit etwa 145.000 Bewohnern. Bergkarabach wird vom christliche-orthodoxen Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Seit 1994 galt eine brüchige Waffenruhe. (APA, 19.10.2020)