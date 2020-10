Was haben Sie beim Camping erlebt? Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

Wenn einen nur eine hauchdünne Stoffwand von den Nachbarn, Wind und Wetter trennt, dann ist man wohl campen. Im Zelt, inmitten schönster Natur, in Ländern, in denen wild zu campen verboten ist, im geschützten Bereich eines Campingplatzes. Urlaub im Schlafsack ohne fließendes Wasser und mit einem Minimum an Komfort: Ist das etwas für jeden? Natürlich nicht. Doch so wie überall sind auch bei der Urlaubsgestaltung die Geschmäcker verschieden. Campingaficionados können sich nichts Schöneres vorstellen – näher komme man der Freiheit nicht als beim Urlauben unter dem Sternenhimmel. Andere erinnern sich mit Schrecken an zurückliegende Campingabenteuer – haben es dieses Jahr aufgrund der veränderten Reisebedingungen aber vielleicht trotzdem wieder damit versucht.

Bei diesem User artete das Campingerlebnis gar in eine Art Kleinkrieg aus:

Diese Userin war zwar im Campingbus unterwegs, ist aber dennoch kein Fan:

Was waren Ihre schlimmsten Campingerlebnisse?

Wann waren Sie zuletzt campen? Würden Sie es – trotz schlechter Erfahrungen – wieder probieren? Erzählen Sie Ihre skurrilsten Geschichten von Zeltplatz, Wohnwagen und Wildcampen! (aan, 20.10.2020)