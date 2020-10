Ein beliebter Influencer ist an Covid-19 verstorben. Zuvor hatte der Fitfluencer Dmitri Stuzhuk angegeben, dass er nicht glaube, dass die Krankheit existiere. Der 33-Jährige hatte sich offenbar während eines Urlaubs in der Türkei mit dem Coronavirus angesteckt.

Wachsam bleiben

Der Ukrainer, der mehr als eine Millionen Follower auf Instagram zählt, schrieb in seinem letzten Beitrag an seine Follower, dass er "auch dachte", dass es kein Covid-19 gebe – bis er selbst krank wurde. Er forderte die Nutzer in seinem finalen Posting dazu auf, wachsam zu bleiben. Das Krankenhaus in Kiew sei während seines Besuchs voll gewesen, wie "Daily Dot" berichtet. Covid-19 sei keine "kurzweilige Krankheit".

Obwohl Stuzhuk letztendlich mit Sauerstoff versorgt und aus dem Krankenhaus entlassen wurde, verschlechterte sich seine Lage wenige Stunden später. Seine Ex-Frau Sofia gab später auf der Fotoplattform bekannt, dass der Influencer verstorben sei. So habe das Virus zu Problemen im Herz-Kreislauf-System geführt und ihn letztlich bewusstlos gemacht. Die beiden hatten drei Kinder, darunter ein neun Monate altes Kleinkind. (red, 19.10.2020)