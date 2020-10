Popcorn und Cola dürften in den Kinos ab jetzt tabu sein. Foto: dpa-Zentralbild/Robert Michael

Die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin so hoch, dass Österreichs Regierung mit Ende der Woche die Maßnahmen verschärft. Wie – das hat Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz erläutert. Was wir ab Freitag noch dürfen und was nicht, wie die Regeln sogar unsere eigenen vier Wände betreffen und ob die neuen Maßnahmen einen erneuten Lockdown verhindern können, erklärt Rosa Winkler-Hermaden vom STANDARD. (red, 19.10.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.