Sprechen wir gleich den Elefanten im Raum an: Nein, eine Windschutzscheibe gibt es nicht. Ein Helm ist im geplanten Aston-Martin-V12-Speedster-Prototyp also von Vorteil, wenn man sich nicht alle zwei Sekunden die Fliegen aus den Beißern pulen will. Verzeihung für dieses Bild.