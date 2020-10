Kommt auf eine Briefmarkte: das "Tatort"-Fadenkreuz.

Foto: ARD/SF DRS/ORF

Bonn – Die Deutsche Post würdigt den ARD-"Tatort" zum 50-Jahr-Jubiläum mit einer Sondermarke: Ab dem 2. November werde es die 80 Cent-Briefmarke in den Filialen zu kaufen geben, teilte die Post am Montag mit. Darauf zu sehen: Das typische "Tatort"-Fadenkreuz aus dem Vorspann der Krimireihe, kombiniert mit dem bis in die 90er-Jahre üblichen Testbild der ARD. Die erste "Tatort"-Folge ("Taxi nach Leipzig") wurde im November 1970 ausgestrahlt.

Die Sondermarke gehört zur Reihe "Deutsche Fernsehlegenden", in der bisher unter anderem der "Beat Club", "Dinner for One" und "Das Millionenspiel" als Postwertzeichen erschienen. (APA/dpa, 19.10.2020)