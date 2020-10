Wollte wohl nicht, dass diese Ideen an die Öffentlichkeit dringen: Rot-Kreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Foto: APA/ Georg Hochmuth

Es ist ein internes Ideenpapier von Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik, das derzeit an einige Redaktionen – auch an die des STANDARD – gelangt sein dürfte und für Verwunderung sorgt. Der Inhalt ist nämlich ziemlich brisant. Vorrangig geht es in dem "Policy Brief" um den Wintertourismus, um den sich die Bundesregierung ebenso wie der Westen Österreichs Sorgen macht. Es gilt, die Reisewarnungen loszuwerden und damit aus der "roten Zone" für andere EU-Länder zu gelangen. Foitik skizziert in dem Papier seine Idee, Kontaktpersonen mit hohem Infektionsrisiko nicht mehr testen zu lassen.

Konkret heißt es in dem Papier: "Wintertourismus: Wenn Zahlen eine Zeitlang sinken, aber immer noch zu hoch sind für eine 'grüne' Einschätzung der EU-Partner, könnten wir innerhalb weniger Tage aufhören, Kontaktpersonen '1' zu testen: Die Inzidenz sinkt dann sofort um 500 täglich (absolut – Zahlen der vergangenen Woche) bei gleichzeitigem leichten Sinken der Positivitätsrate (vermutlich)."

Für den STANDARD war Foitik nicht erreichbar. Dem Kurier bestätigte er aber inzwischen, dass das Papier von ihm sei. "Das war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, auch nicht für die Medien. Fest steht, Sie sollten das jedenfalls nicht haben", sagt er in einem Onlinebericht der Tageszeitung. Das Papier sei nur für den Krisenstab gedacht gewesen. "Es geht hier in keiner Weise um Manipulation von Zahlen", beteuert Foitik, sondern um die Vergleichbarkeit von Ländern. (jan, mika, 19.10.2020)