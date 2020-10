Rocket Freudental brüllen: "Alle in den Stuhlkreis!" Foto: Treibender Teppich

Rocket Freudental – Erdenmenschen Weggetreten

"Ihr seid alle Yogalehrer!" Das deutsche Duo Rocket Freudental beweist auf dem Album Erdenmenschen Weggetreten (Treibender Teppich), dass Hassgesänge auch von guten Menschen kommen können. Mit Wutpredigten, Scheppergitarre und einem Reisekoffer als Schlagzeug geht es gegen Yogalehrer, Reichsbürger oder Esoterik. Der Hit des Albums nennt sich Der Stuhlkreis. Er rennt mit primitivem Rock ’n’ Roll (Hasil Adkins!), Punk (Peter Hein!) und The Velvet Underground (Zynismus!) gegen den Wahnsinn an. Ein Album des Jahres. Ruhe jetzt!

Future Islands – As Long As You Are

Sänger und Ausdruckstänzer Samuel Herring und die Future Islands sind im Wesentlichen eine gestandene US-Rockband mit brunftig aufgekratztem Gesang aus der Bluesrock-Shouter-Schule. Allerdings wird, wie im alten Hit Seasons (Waiting On You) klargestellt, mit den Mitteln des schwelgerischen Synthiepop gearbeitet. Das führt auch auf dem neuen liebestrunkenen Album As Long As You Are (4AD) zu einem hübschen Reibungseffekt, der nun auch offen Kitsch zulässt. Etwas breiter aufgefächert, sind sogar Balladen wie Glada möglich.

Kevin Morby – Sundowner

US-Songwriter Kevin Morby hat mit Sundowner (Dead Oceans) zu Hause im Lockdown in Kansas ein entspanntes Album für die ersten Longdrinks am späten Nachmittag aufgenommen. Das erinnert im Titelsong nicht nur ein wenig an einen Leonard Cohen in dessen Frühphase. Bevor es allzu traurig wird, schlurft er low-fi und mit minimaler Instrumentierung (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Wimmerorgel, alles selbst gespielt) auch noch zum Lagerfeuer und zündet sich ein Pfeiferl an. Alles easy. "There’s a campfire in her soul". Das Holz knistert.

(Christian Schachinger, 20.10.2020)