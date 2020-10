Kathleen Cleaver, seit dem Gründungsjahr 1967 dabei, war die erste Frau in einer Führungsfunktion in der Black Panther Party. "Black Panthers", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte / Jeffrey Blankfort

5.30 EXKURSION

Café Puls: Florian Danner auf Wahlwanderschaft durch die USA Der Moderator wandert ab 20. Oktober vom Trump Tower in New York City zum Weißen Haus in Washington, D.C., und zeigt den Zusehern das Stimmungsbild aus fünf verschiedenen US-Bundesstaaten, unter anderem dem hochumkämpften Pennsylvania. Liveschaltung im Frühstücksfernsehen. Bis 11.00, Puls 4

19.40 REPORTAGE

Re: Helfen aus Leidenschaft – Junge Albaner trotzen der Armut Vor fünf Jahren hat der damalige Jusstudent Arbër Hajdari die Hilfsorganisation Das andere Wochenende gegründet. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Zauber der Jahreszeiten – Neuengland Rot-goldene Ahornwälder im Nordosten der USA im "Indian Summer". Spechte, Kolibris, Streifenhörnchen und Elche nähren und beherbergen sie. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKU

Black Panthers (USA 2020, Stanley Nelson) Die Black Panther Party, gegründet im Kalifornien des Jahres 1967, sagte Rassismus und Unterdrückung den gewaltsamen Kampf an. Zweiteilige Doku mit Interviews mit den Gründungsmitgliedern. Bis 22.05, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Kampf gegen Corona-Cluster, Psyche in Not und Quo vadis FPÖ? Im Studio zu Gast: Vizekanzler Kogler (Grüne) und FPÖ-Klubobmann Kickl. Bis 22.00, ORF 2

22.00 LATE NIGHT

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann: das Schlagerduo Simone (Stelzer) & Charly Brunner sowie die Autorin Stefanie Sargnagel. Bis 22.55, ORF 1

22.00 MORDEN IM NORDEN

Einer nach dem anderen (Kraftidioten, N/S/DK 2014, Hans Petter Moland) Mit dem Tod seines Sohnes Ingvar findet das geruhsame Leben des Schneepflugfahrers Dickman ein brutales Ende. Ingvar arbeitete für die schwedische Mafia und wurde von Killern ermordet. Dickman zettelt einen Bandenkrieg zwischen dem "Grafen", der Auftraggeber des Mordes war, und einem gewissen "Papa" an. Krimi-Groteske mit viel schwarzem Humor – mit Stellan Skarsgård und Bruno Ganz. Bis 23.55, Servus TV

Trailer zu "Einer nach dem anderen". diefilmfabrik

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wüstenmütter Eine Spurensuche nach der Weisheit der Einsiedlerinnen der Spätantike und ihren späten Nachkommen, den koptischen Nonnen und Mönchen im heutigen Ägypten. 23.20 Die Gruft der HabsburgerKarl Habsburger und Dompfarrer Toni Faber über Totengedenken, Jenseitsglauben und christliche Erinnerungs- und Begräbniskultur. Bis 23.45, ORF2

23.10 POP

Live im SK1: Wanda Das Finale der ersten Staffel von Benny Hörtnagls Livesessions soll ekstatisch werden – mit viel Amore. Bis 23.45, ORF 1