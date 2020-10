Neue Wäsch'. Foto: Austria Wien

Die Wiener Austria hat noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen: Die Wiener gaben am Montag die Verpflichtung von Christoph Schösswendter bekannt. Der 32-Jährige war bis vor Kurzem noch beim FC Admira, wo sein Vertrag aber vor zwei Wochen aufgelöst wurde.

Wie die "Veilchen" bekanntgaben, unterzeichnete der Innenverteidiger einen Vertrag bis Saisonende.

Trainer Peter Stöger wird in einer Aussendung zitiert: "Christoph ist für beide unserer Mannschaften ein sehr interessanter Mann. Er kann uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und das ab sofort, da er ja immer im Training gestanden und sehr erfahren ist. Das passt alles sehr gut zusammen. Ich bin froh, dass wir ihn verpflichten konnten."

Schösswendter, der bereits am Montag mit der Austria trainierte, will nach Engagements bei u.a. Rapid, Union Berlin und Altach durchstarten. "Für mich ist das eine unfassbar tolle Möglichkeit, die man mir bei einem so großen Club wie der Austria bietet. Aufgrund der Umstände ist es für beide Seiten eine sehr interessante Konstellation", wurde der Salzburger zitiert. (red, APA, 19.10.2020)