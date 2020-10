Over and out. Foto: APA/HANS PUNZ

Markus Rogan hat in der vergangenen Woche unerlaubterweise Israel verlassen, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Damit verstieß der 38-Jährige gegen die Quarantäne-Auflagen der israelischen Regierung. Dies bestätigte Willibald Ruttensteiner, Interimstrainer und Technischer Direktor des israelischen Fußball-Nationalteams, dem STANDARD.

Der 38-jährige Rogan war in seiner Rolle als Mentaltrainer bei der israelischen Nationalmannschaft Anfang Oktober in Haifa im Einsatz. Nach der 1:2-Niederlage in der Nations League gegen Tschechien legte er – wie auch ein Teamspieler – einen positiven Test ab.

Und weg

Rogan hätte sich in der Folge in Quarantäne im Mannschaftshotel in Caesarea begeben sollen. Beim israelischen Fußballverband soll er um einen Spezialtransport zu seiner Familie in Israel gebeten haben, um die Quarantäne nicht im Spital verbringen zu müssen. Als das Gesundheitspersonal am nächsten Morgen an seiner Hotelzimmertür klopfte, war Rogan schon verschwunden.

Er dürfte den Flug in seine Wahlheimat Los Angeles umgebucht haben, wie mehrere israelische Medien berichten. Nachts verließ er heimlich das Hotel. Am Flughafen soll er einen negativen, drei Tage älteren Coronatest vorgelegt haben.

Seit vergangenen Dienstag war Rogan für die Funktionäre des israelischen Fußballverbands nicht mehr erreichbar.

Rogan, der bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen zwei Silbermedaillen im Schwimmen gewann, wurde im März 2019 in den Betreuerstab des israelischen Nationalteams aufgenommen. Ruttensteiner kündigte eine interne Untersuchung an, seinen Job im Verband ist Rogan los. (red, 19.10.2020)