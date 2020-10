Apple Music ist am Montag erstmals "on air" gegangen. Foto: Screenshot

Am 1. August 1981 flimmerte erstmals das Angebot von MTV, vormals Abkürzung für "Music TV", über das US-Kabelnetz. Statt Filmen, Serien, Talkshows und Nachrichten lag hier der Fokus auf Popkultur. Hauptsächlich Musikvideos wurden hier ausgestrahlt und trugen das ihre dazu bei, dass das junge Publikum diese nicht mehr extra auf Videokassetten erwerben musste.

Rund 40 Jahre nach dem mutmaßlichen Mord des Radiostars durch die Videoära kehrt das zwischenzeitlich in die Nische zurück verschwundene Konzept ins Streamingzeitalter zurück. Und zwar in Form von Apple Music TV, berichtet Variety.

24 Stunden Musik

Dabei handelt es sich um einen Onlinesender, der 24 Stunden täglich ein kuratiertes Programm aus Musikvideos zeigt. Auch Premieren neuer Werke sollen hier gezeigt werden, ebenso wie Liveshows, andere Events, Chartshows und Sendungen mit Gästen. Ein Abo für Apple Music ist nicht notwendig. Das Programm ist per Webbrowser und die Apple Music-App zugänglich, allerdings derzeit nur für Nutzer in den USA.

Am Donnerstag steht bereits der erste "Thementag" in Vorbereitung auf das neue Album Letter to You von Bruce Springsteen an. Freitagmittag (Pacific Time) feiern dort zwei neue Videos Premiere, nämlich 777 von Joji und Gorgeus von Saint Jhn.

Konkurrenz zu Youtube und Co



Apples Schritt ins Geschäft mit Musikvideos war schon länger erwartet worden. In diesem Feld dominieren bislang Googles Videoplattform Youtube und der Branchenservice Vevo, dessen Angebot unter anderen auf Youtube, aber auch auf anderen Plattformen ausgespielt wird. (red, 20.10.2020)