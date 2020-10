Preisverleihung der Medienpreise Senioren-Rose und Senioren-Nessel (von links): Präsident des Österreichischen Journalistenclub Fred Turnheim, Präsidentin des Österreichischen Seniorenrates Ingrid Korosec, Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler und VeranstaltungsteilnehmerInnen. Foto: Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Wien – Bereits zum elften Mal vergaben am Montagabend der Österreichische Seniorenrat und der Österreichischen Journalisten-Club (ÖJC) Preise für die mediale Darstellung von Seniorinnen und Senioren: Die "Senioren-Rose" erhalten laut Aussendung MedienmacherInnen "für wirklichkeitsgetreue Darstellungen aus dem Leben von Seniorinnen und Senioren", die "Senioren-Nessel" jene, die "immer noch lebensferne Klischees über ältere Menschen verbreiten".

In der Kategorie Journalismus ging die "Senioren-Rose 2019" an die ORF-Journalistin Stefanie Zupan für den Beitrag "Basketball für über 60-Jährige" aus der ORF-Sendung "Studio 2" vom 8. Jänner 2019. Die "Senioren-Nessel" in der gleichen Kategorie heimste Wolfgang Fellner ein, der sich am 22. Juni 2019 mit der Übergangsregierung in einem Kommentar auf oe24.at befasste. Die damalige Bundeskanzlerin Bierlein bezeichnete Fellner darin als "eine chice High-Class-Oma", ganz nach dem Motto "70 ist das neue 50".

"Senioren-Rose" für Werbung an Stadt Wien

Die "Senioren-Rose" der Kategorie Werbung ging an die Stadt Wien: In der Werbung vom August 2019 der Stadt Wien gemeinsam mit "Senior in Wien" wird für den Oktober als Monat der Senioren geworben. Dargestellt werde dabei ein älteres Paar, das voller Lebensfreude auf einem roten Motorroller sitzt. Mit der "Senioren-Nessel" in der Werbe-Kategorie wurde eine Karikatur einer Plakatwerbung prämiert, bei der einem älteren Mann beim Genuss eines Krapfen des Gebiss aus dem Mund fällt.

Mit der "Senioren-Rose" in der Kategorie Bild wurde die Wiener Städtische Versicherung für das Sujet "Lebe das Leben" ausgezeichnet, das zwei sich küssende Menschen unter Wasser zeigt. Die "Senioren-Nessel" in der Bild-Kategorie wurde der Tageszeitung "Die Presse" für ein Foto aus dem Bildarchiv der APA zugesprochen. Gezeigt wurden darauf knorrige Hände, die am Stock abgestützt werden. Das Bild wurde als Illustration zu dem Artikel "Wen die Klimakrise am härtesten trifft" vom 20. Juli 2019 im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Erderwärmung auf ältere Menschen verwendet.



Mit einem Sonderpreis vom ÖJC wurde die ZDF-Reportageserie "Mit 80 Jahren um die Welt" ausgezeichnet. (red, 20.10.2020)