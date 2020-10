Skiurlaub: Steht er bei Ihnen und Ihrer Familien am Plan? Foto: Hermann Erber

Die Skisaison hat bereits begonnen – zumindest am Hochkar. Das Skigebiet versprach für vergangenen Sonntag "Tickets für alle" am Almlift. Geworden sind es dann zwar nur Tickets für die ersten 500, wie dem auch sei, die Saison war – zumindest temporär – eröffnet. Und damit ist man auch schon bei der ersten Pandemie-Skisaison, die alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen stellt. Eines ist klar, ein "normaler" Skiwinter wird es wohl eher nicht. Die Skigebiete setzen auf Corona-Sicherheitsregeln um den Schutz ihrer Gäste bestmöglich zu gewährleisten: das Tragen eines MNS-Schutzes in Seilbahnen und Liftanlagen, verkleinerte Gruppengrößen in Skischulen, regelmäßige Gesundheitschecks der Mitarbeiter, Abstand beim Schlangestehen und auf Berghütten und Rückvergütungen im Fall eines Lockdowns. Après Ski inklusive ausgelassene Parties wird es in der bisherigen Form auch nicht geben. Es ist also eine etwas andere Skisaison als bisher.

Die einen wird das nicht abschrecken – für sie gehört der jährliche Skiurlaub traditionellerweise einfach dazu. Andere lassen aus aktuellem Anlass die Saison lieber aus und wieder anderen war ein Skiurlaub bisher ohnehin immer zu teuer.

Werden Sie in diesem Winter in Österreich skifahren gehen?

Worauf werden Sie achten? Welche Bedenken haben Sie? Welche Sicherheitsvorkehrungen vor Ort setzen Sie voraus? Oder lassen Sie diese Saison aus? Was machen Sie stattdessen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 21.10.2020)