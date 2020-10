Natürlich sind bei so einem Festivalpaket nicht alle Filme gleich spannend. Nicht gleich gut. Sei es, was Spannungsbögen, sei es was das Handwerk angeht. Und natürlich auch, weil jeden und jede etwas anderes mitreißt. Und ganz ehrlich? Heuer haben mich die von James Hallett zusammengestellten Filme auch nicht ganz so umgehauen wie im Vorjahr.

Denn da mischte der südafrikanische "Trail Runner, Surfer and General Lover of the Outdoors" (Eigendefinition), der 2010 mit einem Trail-Running-Blog begann und seine Filmtour mittlerweile in 30 Ländern in 140 Kinos bringt, ein Paket, das mich persönlich besser abholte. Vor allem die auf der großen Leinwand unglaublich heftigen Schwarzweißbilder von Alexis Bergs "La Barklay – Sans Pitié" rissen mich vom Hocker. Nicht dass die weit bekannteren Barklay-Dokus auf Netflix und Co über den vermutlich seltsamsten und vielleicht härtesten Lauf der Welt fad wären, aber die Dia-Collagen waren ganz was anderes.