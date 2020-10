Der Abrüstungsvertrag läuft am 5. Februar 2021 aus, sofern er nicht verlängert wird. Foto: imago images/McPHOTO

Moskau – Russland bietet den USA im Ringen um die Zukunft des Atomabrüstungsvertrags New Start ein Entgegenkommen an. Die Regierung in Moskau erklärte sich am Dienstag bereit, die Zahl der Atomsprengköpfe auf den gegenwärtigen Stand zu begrenzen, wenn die Vereinigten Staaten dasselbe täten, um das Abkommen um ein Jahr zu verlängern.

Die US-Regierung hatte am Freitag einen russischen Vorschlag zur bedingungslosen Verlängerung des Paktes um ein Jahr mit der Begründung abgelehnt, dass ein solcher Vorstoß ohne eine Begrenzung des Atomwaffenarsenals ein "Rohrkrepierer" sei. Der Vertrag aus dem Jahr 2010 ist das letzte große Atomabrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland. Ohne Verlängerung läuft er am 5. Februar 2021 aus. (APA, Reuters, 20.10.2020)