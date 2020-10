"The Haunting of Bly Manor" wird als Horrorserie vermarktet. Dabei ist es viel mehr als das – wie auch eine Figur der Serie gegen Ende selbst anmerkt. Denn es wird auch eine Liebesgeschichte erzählt, und zwar zwischen Dani, dem Kindermädchen, und Jamie, der Gärtnerin. Das Besondere daran – es spielt keine Rolle und wird auch nicht groß thematisiert, dass es zwei Frauen sind, die sich da ineinander verlieben und – allen Geistern zum Trotz – versuchen, ein gemeinsames Leben aufzubauen.

Villanelle: bisexuell, aber vor allem eine ausgezeichnete Killerin. Foto: BBC, AMC

Ähnlich bei der Serie "Killing Eve". Über mittlerweile drei Staffeln wird die Persönlichkeit der beiden voneinander besessenen Hauptcharaktere Eve und Villanelle herausgearbeitet – ist es eine Liebesgeschichte? Ist es eine Krimiserie im Auftragskillermilieu? Sind Eve und Villanelle bisexuell? Es spielt letztendlich keine Rolle. Auf jeden Fall machen die beiden Hauptfiguren die Serie mehr als sehenswert.

Von der Shoppingbegleitung zum Captain

Auch Captain Holt aus "Brooklyn 99" hätte es in der Form noch vor einigen Jahren nicht gegeben. Der überkorrekte, ernste und auf die beste Art eher langweilige Chef des Polizeireviers ist ein mit viel Liebe erzählter Charakter, der zwar offen mit seiner Homosexualität umgeht, von den Drehbuchautoren aber nicht dadurch definiert wird. Das ist weit entfernt von der bis vor nicht allzu langer Zeit klassischen Rolle des schwulen besten Freundes der Hauptdarstellerin, der gern schnippische Kommentare abgibt und die perfekte Shoppingbegleitung ist – natürlich ohne eine eigene Storyline zu haben. Glücklicherweise haben sich langsam, aber doch die Zeiten geändert: In Serien wie "Pose", "L-Word" oder "Orange Is the New Black" wird gezielt ein breites Spektrum queerer Lebensrealitäten abgebildet. Und auch außerhalb des LGBTQ-Seriengenres befreien sich queere Figuren – siehe die oben erwähnten Beispiele – immer mehr von althergebrachten Klischees und Rollenbildern.

Welche queeren Serienfiguren mochten Sie besonders gerne?

Welche Serien bieten insgesamt gute queere Storylines? Und welche sind eher ärgerliche Beispiele voller Klischees? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 27.10.2020)