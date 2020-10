Unternehmen steht immer wieder aufgrund seiner automatisierten Erkennung in der Kritik

Der Instagram-Algorithmus präferiere weiße, schlanke Cis-Frauen – so das Fazit des "Guardian" – und zensiere effektiv alle anderen. Zuletzt wurde dies durch einen Beitrag der Komikerin Celeste Barber ersichtlich. Auf Instagram erlangte die 38-Jährige einige Bekanntheit, indem sie Fotos anderer Influencer nachstellte und sich dabei über deren Posen lustig machte. So auch in einem aktuellen Posting, bei dem sie ein Bild des ehemaligen "Victoria’s Secret"-Models Candice Swanepoel parodiert. Dabei ist sie nackt und verdeckt ihre Brüste mit ihrer Hand.

Während beide Bilder gleich viel Körper zeigten, konnten Nutzer Barbers Bild trotzdem nicht teilen – mit der Begründung, es verstoße gegen die Gemeinschaftsrichtlinien für Nacktheit oder sexuelle Aktivität. Der Beitrag von Swanepoel blieb aber stehen. "Hey Instagram, kümmert euch um eure Body-Shaming-Standards", schrieb Barber. "Es ist 2020. Holt das nach", kommentierte sie den Screenshot eines Fans, der zeigt, dass kein Teilen möglich war.

Mischung aus KI und manuellem Melden

Facebook setzt bei seiner Inhaltsmoderation auf eine Mischung von künstlicher Intelligenz und manuellen Meldungen. 15.000 Moderatoren weltweit prüfen gemeldete Beiträge. Der erste Fall einer unverständlichen Löschung oder Sperre ist das nicht – im Juni etwa kritisierte das Plus-Size-Model Nyome Nicholas-Williams, die ein oberkörperfreies Bild von sich geteilt hatte, dass ihr Beitrag entfernt worden sei, obwohl ihre Brüste von ihren Armen verdeckt wurden.

Instagram-CEO Adam Mosseri erklärte Anfang des Monats, dem Unternehmen sei bewusst, dass es einen "algorithmischen Bias" gibt, also, dass die vorliegenden Systeme Vorurteile weiter bestärkten. Das Unternehmen will unterrepräsentiere Gruppen daher künftig speziell fördern, wobei der Fokus auf schwarzen Nutzern liege.

Das reichte aber vor allem Influencern, die gegen die Benachteiligung übergewichtiger Nutzer auftreten, nicht. Unter dem Hashtag "DontDeleteMyBody" verbreiten mehrere Plus-Size-Blogger Bilder von sich, die Nacktheit zeigen – und wie erwartet wurden viele von ihnen gelöscht. Nach Protesten habe sich Instagram aber bei einigen der Influencer entschuldigt und die Bilder wiederhergestellt. (red, 20.10.2020)