Bei der aktuellen Entscheidung des EU-Parlaments geht es um die Wurst: Was kein Fleisch ist, soll künftig möglicherweise auch nicht mehr als solches bezeichnet werden dürfen. Aber wie denn dann?

Welche Bezeichnung würde sich Ihrer Meinung nach für eine vegetarische Wurst eignen? Foto: imago images/epd

Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, aber trotzdem nicht auf Burger, Wurst und Co verzichten möchte, greift gern zu fleischlosen Ersatzprodukten. Davon gibt es mittlerweile eine ganze Menge, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Je nach Produkt merkt man kaum einen Unterschied zum fleischhaltigen Pendant.

Irreführende Bezeichnung?

Das Europaparlament könnte allerdings am Freitag über einen Gesetzesentwurf abstimmen, der besagt, dass pflanzliche Lebensmittel keine tierisch anmutenden Bezeichnungen mehr tragen dürfen. So sollte also eine Sojawurst beispielsweise künftig nicht mehr als Wurst und ein Veggie-Schnitzel nicht mehr als Schnitzel deklariert werden dürfen. Denn es sei irreführend, ein fleischloses Produkt namentlich als solches zu vermarkten. Eine ähnliche Entscheidung gab es bereits im Jahr 2017, als es um die Bezeichnung von Milchersatzprodukten ging. User "Hesitantlake" kann das nicht nachvollziehen:

Ein weiterer User zeigt sich ob der Bezeichnung eines anderen Lebensmittels irritiert:

Welche Namen sollten Fleischersatzprodukte Ihrer Meinung nach haben?

Sind Sie irritiert, wenn ein Veggie-Schnitzel als Schnitzel bezeichnet wird? Welche Bezeichnung würden Sie diesen Lebensmitteln geben? Greifen Sie zu solchen Produkten? Welche können Sie empfehlen, welche schmecken Ihnen weniger? (mawa, 23.10.2020)