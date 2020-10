In der Nacht auf Mittwoch um exakt 00:12 Uhr MESZ kam das erlösende Signal: Die Nasa-Sonde Osiris-Rex hat das wichtigste Manöver ihrer Mission ausgeführt. Alle bisherigen Daten deuten auf einen vollen Erfolg hin. Osiris-Rex näherte sich dem Asteroiden (101955) Bennu auf wenige Meter an und entnahm mithilfe eines Roboterarms Proben, die sie in weiterer Folge zurück zur Erde transportieren soll.

Seit gut zwei Jahren umkreist die Osiris-Rex den Asteroiden. In dieser Zeit hat sie den dunklen Brocken kartiert, seine Oberfläche untersucht und ihren wichtigsten Einsatz ausgiebig geprobt. Das Manöver zur Probenentnahme war riskant – anders als ursprünglich gedacht, gleicht Bennus Oberfläche weniger einem Sandstrand als einem unwegsamen Felshaufen, schroffe Brocken ragen meterhoch in die Höhe.

NASA

18 Minuten dauert der Signalweg von der Sonde zur Erde, deshalb war eine direkte Steuerung nicht möglich. Die entscheidenden Schritte musste Osiris-Rex also autonom ausführen. Das klappte offenbar wie geschmiert: Der Roboterarm berührte die Oberfläche des Asteroiden an der vorhergesehenen Entnahmestelle etwa fünf Sekunden lang, stieß unter Druck gesetzten Stickstoff aus, um Staub und Gestein aufzuwirbeln, und sammelte dann Material ein.

Asteroidensonde im Anflug: künstlerische Darstellung des Greifmanövers. Illustration: NASA/Goddard/University of Arizona

Hoffnung auf zwei Kilo Material

Wie viel Material die Sonde eingesammelt hat, wird sich erst in einigen Tagen definitiv herausstellen. Zumindest 60 Gramm Asteroidenmaterial wären das erklärte Ziel, die Forscher hoffen aber auf deutlich mehr: Platz in der Rückkehrkapsel ist für gut zwei Kilogramm. Mit dieser kostbaren Fracht soll sich die Sonde dann wieder auf den Weg Richtung Erde machen, um die Kapsel im September 2023 abzuliefern.

Bennu ist ein kohlenstoffhaltiger Schutthaufen mit rund 500 Metern Durchmesser. Foto: NASA/Goddard/University of Arizona/CSA/York/MDA

Osiris-Rex war im September 2016 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet und zwei Jahre später bei Bennu angekommen. Mithilfe von fünf wissenschaftlichen Instrumenten und Kameras erforschte die Sonde den Asteroiden bereits aus nächster Nähe ausgiebig. Dabei wurde auch die vielversprechendste Stelle für die Probenentnahme gefunden – in einem Krater in der nördlichen Hemisphäre des Asteroiden, der auf den Namen Nightingale (Nachtigall) getauft wurde.

Dunkler Besucher

Bennu, der sich derzeit in rund 320 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde befindet, ist kein Unbekannter. Der kohlenstoffreiche Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 500 Metern sorgte bald nach seiner Entdeckung 1999 für Schlagzeilen – denn er kommt der Erde auf seiner Bahn alle sechs Jahre nahe und gilt daher als möglicher Kandidat für einen Einschlag auf unserem Planeten. Um das Jahr 2135 wird er der Erde sogar näher kommen als der Mond, eine Ablenkung seiner Bahn ist nicht gänzlich auszuschließen.

NASA Goddard

Das Risiko für einen Impakt ist zwar sehr gering (nach Angaben der Nasa steht die Wahrscheinlichkeit bei 1:2.700), die Folgen wären aber verheerend: Sollte Bennu die Erde eines Tages treffen, würde dabei im Vergleich mit dem Einschlag des Tscheljabinsk-Meteoriten 2013 im russischen Ural, bei dem rund 1.500 Menschen verletzt wurden, die 10.000-fache Energie freigesetzt.

Astronomischer Rückblick

In den wissenschaftlichen Fokus gelangte Bennu aber auch aus einem anderen Grund. Forscher erhoffen sich von der Mission Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems vor mehr als 4,5 Milliarden Jahren. Bennu und andere Asteroiden dürften einst aus Überresten jener Bausteine entstanden sein, aus denen sich auch die Planeten formten.

Osiris-Rex, was übrigens für "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer" steht, ist die erste Sample-Return-Mission der Nasa zu einem Asteroiden. Eine solche Aktion gelang bisher nur der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa, die 2005 mit der Raumsonde Hayabusa auf einem Asteroiden landete und 2010 Bodenproben zur Erde brachte. Schon bald könnte dieser Erfolg wiederholt werden: Im Dezember wird die Rückkehr einer Probe der japanischen Asteroiden-Mission Hayabusa 2 erwartet. (David Rennert, 20.10.2020)